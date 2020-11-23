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Двух альпинистов из Москвы спасли в горах Абхазии
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Абхазия

Двух альпинистов из Москвы спасли в горах Абхазии

Виктория Родимкина

Происшествия

Абхазские сотрудники МЧС успешно завершили операцию по спасению двух альпинистов из столицы, которые попали в снежный плен в горах республики. Об этом сообщила пресс-служба абхазского отделения МЧС России в понедельник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что туристов настиг сильнейший снегопад. Они смогли подать сигнал в МЧС только спустя три дня.

— Поисково-спасательный отряд центра «Пламя» выехал незамедлительно. Спасательная операция длилась всю ночь, — уточнили в сообщении.

Уточняется, что добраться до лагеря альпинистов спасателям помогли местные охотники. Спасатели выдвинулись на поиски 22 ноября в 5 утра. Сотрудникам МЧС пришлось четыре часа идти по двухметровому снегу. Место стоянки туристов обнаружили в 9 утра. Состояние альпинистов оценили как удовлетворительное.

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