«Гарик, я тебя люблю»: Кудрявцева похвалила Харламова за подаренный дочери дом 

Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева оценила поступок юмориста Гарика Харламова, который переписал четырехэтажный дом на свою шестилетнюю дочь Анастасию. Об этом стало известно в эфире телеканала НТВ.

Известно, что артист совсем недавно оформил дом на ребенка — после развода с женой Кристиной Асмус.

— Гарик, я тебя люблю. Большой респект. Молодец, — заявила Кудрявцева.

Уточняется, что загородный дом Харламов купил еще до брака с Асмус. Его стоимость оценивается примерно в сто миллионов рублей.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

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