«Гарик, я тебя люблю»: Кудрявцева похвалила Харламова за подаренный дочери дом
Телеведущая Лера Кудрявцева оценила поступок юмориста Гарика Харламова, который переписал четырехэтажный дом на свою шестилетнюю дочь Анастасию. Об этом стало известно в эфире телеканала НТВ.
Известно, что артист совсем недавно оформил дом на ребенка — после развода с женой Кристиной Асмус.
— Гарик, я тебя люблю. Большой респект. Молодец, — заявила Кудрявцева.
Уточняется, что загородный дом Харламов купил еще до брака с Асмус. Его стоимость оценивается примерно в сто миллионов рублей.
Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.
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