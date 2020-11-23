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«Гарик, я тебя люблю»: Кудрявцева похвалила Харламова за подаренный дочери дом 
Фото: instagram.com/leratv

«Гарик, я тебя люблю»: Кудрявцева похвалила Харламова за подаренный дочери дом 

Вероника Кузьминова

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Телеведущая Лера Кудрявцева оценила поступок юмориста Гарика Харламова, который переписал четырехэтажный дом на свою шестилетнюю дочь Анастасию. Об этом стало известно в эфире телеканала НТВ.

Известно, что артист совсем недавно оформил дом на ребенка — после развода с женой Кристиной Асмус.

— Гарик, я тебя люблю. Большой респект. Молодец, — заявила Кудрявцева.

Уточняется, что загородный дом Харламов купил еще до брака с Асмус. Его стоимость оценивается примерно в сто миллионов рублей.

Напомним, Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

Читайте также: «Будет еще лучше»: Григорьев-Апполонов и Харламов поздравили друг друга с разводом

Лера КудрявцеваГарик ХарламовКристина Асмус
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