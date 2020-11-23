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Диетолог Ковальков назвал мясо, способное предотвратить коронавирус и воспаление легких
Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Ковальков назвал мясо, способное предотвратить коронавирус и воспаление легких

Виктория Федотова

Здоровье

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самое полезное мясо. По его словам, в свинине больше всего витамина В, и это мясо, которое быстро усваивается. Кроме того, употребление свинины позволяет защитить легкие от любой вирусной инфекции.

— В мясе не может быть никакого вреда, если его не занесли извне. Если животное болело, то его есть нельзя. В остальном мы смотрим, чем животное кормили: если корм был нормальный, то и мясо будет здоровое, полезное для всех, кроме больных подагрой, — заявил Ковальков.

Свинина очень легко усваивается — в полтора раза быстрее, чем говядина, напомнил диетолог. По его словам, баранина усваивается хуже говядины — до 12 часов. Свинина усваивается до пяти часов, говядина — около семи.

— Жиры, которые содержатся в свинине, способствуют улучшению сурфактантного комплекса, который выстилает альвеолы легких. Тем самым предотвращая проникновение вирусной инфекции в альвеолы. Предотвращается воспаление легких и коронавирусная инфекция в том числе, — заявил врач.

Ковальков отметил, что жиры помогают строить мужчине тестостерон. Самые полезные части свинины — те, которые человек считает самыми вкусными. Видео опубликовано на YouTube.

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