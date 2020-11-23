Ледяные дожди обрушатся на Москву в понедельник днем

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ледяные дожди прогнозируются в столице в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Там отметили, что высота снега в Москве составляет около 10 сантиметров. К полудню интенсивность осадков снизится, но в некоторых районах они перейдут в ледяные дожди.

Вечером температура воздуха повысится до двух градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что на этой неделе жителей столицы ожидает слякотная облачная погода. Почти каждый день будут идти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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