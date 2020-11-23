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«Конфеты имени моей груди»: Семенович рассказала, как ее шантажировали
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Конфеты имени моей груди»: Семенович рассказала, как ее шантажировали

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Анна Семенович рассказала, как ее шантажировал мужчина. Он требовал полтора миллиона рублей, обещая взамен не использовать упоминание ее груди.

— Неприятная история. Если я ему заплачу, он не будет выпускать конфеты имени моей груди. С какого-то аккаунта написали моим помощникам. Мол, передайте Анне, что я собираюсь делать такой бизнес. Но если она заплатит, я готов ей этот бизнес подарить. Конфеты «Анино счастье». Он захотел запатентовать грудь, — заявила певица.

По словам Семенович, она наняла юристов, чтобы те помогли певице запатентовать ее грудь. Артистка отметила, что тело принадлежит только ей.

— Пора мне уже запатентовать грудь. Сейчас непростые времена, сейчас все пытаются заработать как могут, даже таким дурацким шантажом. Какая человеческая наглость, — возмутилась артистка.

Видео интервью опубликовано на YouTube.

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грудьконфетаАнна Семенович
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