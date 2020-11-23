Движение на Замоскворецкой линии метро вводят в график после проверки поезда
На Замоскворецкой линии метро движение вводится в график после проверки поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 23 ноября.
— Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Замоскворецкой линии вводится в график, — говорится в сообщении.
Ранее специалисты остановили для проверки один обкаточный поезд, который ехал без пассажиров. Сразу после этого поезда продолжили курсировать в обычном режиме.
Кроме того, корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на станцию «Тверская» были направлены несколько экипажей после сообщения о возгорании. Однако информация о пожаре не подтвердилась.
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