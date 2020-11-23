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Спасатели потушили пожар в здании полиции на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Спасатели потушили пожар в здании полиции на северо-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Конева Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар в здании УВД на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Маршала Конева, дом 6. Личные вещи загорелись на площади два квадратных метра на втором этаже двухэтажного здания, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что спасатели смогли полностью ликвидировать пожар в складском помещении в промзоне на юге Москвы.

Читайте также: Деревянное здание загорелось на северо-западе столицы

МЧСМосквапожар
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