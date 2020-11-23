Леонид Рошаль заявил о росте спроса на лекарства в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Спрос на медикаменты в России вырос в разы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

— Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд. Сейчас с продуктами все нормально, а с медикаментами такой ажиотаж, который сложно было придумать, — заявил он.

Рошаль отметил, что в настоящее время наблюдаются некоторые проблемы с препаратами. Это происходит из-за неготовности системы маркировки лекарств, при этом сама маркировка, по его мнению, необходима.

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