Леонид Рошаль заявил о росте спроса на лекарства в России
Спрос на медикаменты в России вырос в разы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».
— Мы это проходили весной с продуктами, когда скупали все подряд. Сейчас с продуктами все нормально, а с медикаментами такой ажиотаж, который сложно было придумать, — заявил он.
Рошаль отметил, что в настоящее время наблюдаются некоторые проблемы с препаратами. Это происходит из-за неготовности системы маркировки лекарств, при этом сама маркировка, по его мнению, необходима.
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