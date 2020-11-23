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Глава Минздрава отметил улучшение ситуации с лекарствами в России
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Глава Минздрава отметил улучшение ситуации с лекарствами в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала улучшаться. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, несмотря на улучшения, ситуация требует доработки.

— По лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, но пока еще от идеальной остается далека, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Он добавил, что за последние дни ноября были внесены дополнительные коррективы на 12 производственных площадок по выпуску антибактериальных препаратов.

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лекарствоРоссияМихаил Мурашко
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