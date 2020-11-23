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«Сборище профнепригодных»: Садальский призвал разогнать музыкальный отдел шоу «Голос»
Фото: youtube.com / Стас Садальский

«Сборище профнепригодных»: Садальский призвал разогнать музыкальный отдел шоу «Голос»

Захар Чайченко

Звезды

Российский актер Станислав Садальский призвал главу Первого канала Константина Эрнста разогнать музыкальный отдел шоу «Голос». Артист сделал соответствующее заявление в своем Instagram-аккаунте.

— Что и требовалось доказать... В шоу «Голос» на Первом руководство — сборище профнепригодных! Хорошевский районный суд вернул Первому каналу исковое заявление в связи с неподсудностью дела данному суду. Послушайте, Эрнст, нужна сменяемость, разгоните ваш музыкальный отдел, — написал Садальский в публикации.

Напоминаем, что ранее Первый канал подал заявление в суд на Станислава Садальского за клевету после того, как артист высказался о скандале вокруг шоу «Голос» из-за участия в нем дочери ведущего Романа Будникова.

Читайте также: Первый канал подал иск о защите чести к Садальскому, Сурайкину и Соседову

Станислав Садальскийиск в судПервый канал
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