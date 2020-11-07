Садальский объяснил иск Первого канала из-за скандала вокруг шоу «Голос»

Фото: youtube.com / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский заявил, что Первый канал подан не него в суд за клевету после того, как артист высказался о скандале вокруг шоу «Голос» из-за участия в нем дочери ведущего Романа Будникова. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram.

Садальский считает, что реакция телеканала на его заявление — очередной пиар-ход.

— Для него выбрали ту, которую не жалко – дочь сотрудника первого канала. Ту, которую можно гнобить безнаказанно, просто потому что она своя и потому что ооочень глупенькая. Вчерашний эфир открыл еще и эту грань таланта, — уточнил артист.

Ранее в пресс-службе телеканала заявили о подготовке судебных исков против Садальского, а также политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергей Соседова, которые выступали с ложными обвинениями в адрес шоу.

Напомним, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова смогла пройти «слепые прослушивания». К ней повернулись сразу все члены команды жюри. Позже данную ситуацию раскритиковал Станислав Садальский, иронично назвав девочку новой «дочкой Алсу». Он винит руководство проекта в указании со стороны топ-менеджеров обеспечить ребенку пропуск в программу.

В 2019 году шоу «Голос.Дети» стало центром скандала из-за победы Микеллы Абрамовой, дочери Алсу. Первый канал в результате аннулировал итоги голосования. Позже генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями.

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