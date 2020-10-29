«Совсем оборзели!»: Соседов и Садальский ответили на претензии Первого

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Музыкальный критик Сергей Соседов и актер Станислав Садальский прокомментировали заявление дирекции Первого канала о намерении подать на них в суд «за клевету в адрес шоу «Голос».

— Ой, да пускай судятся! Почту за честь! — сказал Садальский корреспонденту «Вечерней Москвы».

Соседов высказался более обстоятельно:

— Это полный абсурд! Я не имею права высказывать свое мнение? Они совсем оборзели!? Они бы ознакомились с Конституцией, с законодательством… Тупость совершенная! Мне звонит множество людей, звонят СМИ, и я говорю то, что думаю!

Соседов рассказал, как недавно высказывался об инициативе ульяновского депутата, предложившего закрыть шоу «Голос» из-за необъективного судейства. Собеседник «Вечерней Москвы» поддержал политика:

— Мы не знаем, каким образом подсчитывают голоса на этом шоу, если их, конечно, подсчитывают! Мы вправе не верить шоу «Голос», — сказал критик.

Фото: YouTube.com / Голос / The Voice Russia

Соседов заявил о готовности повторить свои слова в суде. Он подчеркнул, что ни директор Первого канала Константин Эрнст, ни его коллега, телепродюсер Юрий Аксюта «господом Богом не являются», поэтому он не обязан верить на слово в справедливость принимаемых в шоу решений.

— То, что они говорят, это просто «бла-бла-бла». Что за хамское, агрессивное поведение у представителей Первого канала? Что они себе позволяют? Кланяться люди им должны? Это бред! Одна история с «победой» дочери посредственной певицы и миллиардерши Алсу Микеллы — позор. Я узнал про это шоу потому, что люди стали возмущаться, журналисты стали звонить мне и спрашивать о скандале, — пожаловался музыкальный критик.

Соседову, по его словам, пришлось смотреть «Голос» из-за общественного резонанса. Хотя критик не хотел этого делать, зато он убедился «в несправедливости отданной победы».

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