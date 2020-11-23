Посвященные «Большому дальневосточному квесту» проездные можно приобрести в столичном метро

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Транспортные карты «Тройка» и проездные билеты «Единый» оформили в тематическом дизайне, посвященном «Большому дальневосточному квесту».

Жители столицы смогут обзавестись транспортными картами с изображениями белых медведей, Якутии и космодрома Восточный в кассах и автоматах центральных станций московского метро, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в сообщении уточнили, что тираж проездных ограниченный: он составил 10 тысяч «Троек» и 400 тысяч экземпляров «Единых».

Напоминаем, что москвичи смогут стать участниками «Большого дальневосточного квеста», который пройдет в период с 23 ноября по 18 декабря. По результатам конкурса победители получат возможность отправиться в путешествие по Дальнему Востоку и посетить Амурскую область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ и другие места.

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