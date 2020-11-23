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Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» устранили угрозу нападения со стороны подозреваемых
Фото: pixabay.com

Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» устранили угрозу нападения со стороны подозреваемых

Захар Чайченко

Происшествия
Россия, Москва, улица Матросская Тишина, 18 Карта всех событий

Сотрудниками следственного изолятора «Матросская Тишина» была предотвращена попытка нападения четырех заключенных под стражу во время проведения планового обыска в камере. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

В ведомстве уточнили, что 21 ноября подозреваемыми и обвиняемыми, находящимися в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, была совершена попытка нападения на сотрудников следственного изолятора, которая препятствовала проведению планового обыска сотрудниками учреждения, передает ТАСС. Тем не менее угроза была ликвидирована. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сотрудникам СИЗО медицинская помощь не требуется.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы.

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