Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» устранили угрозу нападения со стороны подозреваемых

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, улица Матросская Тишина, 18 Карта всех событий

Сотрудниками следственного изолятора «Матросская Тишина» была предотвращена попытка нападения четырех заключенных под стражу во время проведения планового обыска в камере. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

В ведомстве уточнили, что 21 ноября подозреваемыми и обвиняемыми, находящимися в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, была совершена попытка нападения на сотрудников следственного изолятора, которая препятствовала проведению планового обыска сотрудниками учреждения, передает ТАСС. Тем не менее угроза была ликвидирована. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сотрудникам СИЗО медицинская помощь не требуется.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка, материалы будут переданы в следственные органы.

Читайте также: Сотрудники МВД изъяли револьвер и 72 патрона у жителя Москвы