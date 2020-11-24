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Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 42 регионах
Фото: pixabay.com

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 42 регионах

Татьяна Плотникова

Общество

Эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 42 российских регионах, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство, учитывается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциям, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими респираторными вирусами.

При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее врач объяснил появление антител у людей, не болевших COVID-19.

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