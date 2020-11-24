Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Во вторник, 24 ноября, погоду в столичном регионе будет определять южная часть циклона. Он принес облачную погоду с прояснениями и небольшими осадками.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, в Подмосковье ожидается от минус одного до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в центральной России на наступившей неделе.

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