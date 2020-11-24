Подозреваемыех в серии краж машин задержали в Подмосковье

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранительные органы задержали троих мужчин, подозреваемых в серии краж автомобилей.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, злоумышленники проникли на территорию участка в деревне Артемки и похитили автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба превысила миллион рублей.

Аналогичные преступления были совершены в Рузе. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 5,5 миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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