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Опубликован рейтинг самых богатых людей мира
Фото: NASA / Bill Ingalls

Опубликован рейтинг самых богатых людей мира

Виктория Родимкина

Общество

Глава компаний Space X и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), которые подготовило агентство Bloomberg во вторник, 24 ноября.

Уточняется, что состояние Маска увеличилось до 127,9 миллиарда долларов — на 100,3 миллиарда долларов за год. Это стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI.

На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 182 миллиарда долларов. Третья строчка досталась Биллу Гейтсу с состоянием в 127,7 миллиарда долларов.

Помимо этого, в пятерку самых богатых людей мира вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, компания Илона Маска Tesla Motors была основана 17 лет назад. Она специализируется на разработке и производстве электромобилей и технологий, связанных с ними.

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