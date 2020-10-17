Илон Маск назвал район для размещения первой базы на Марсе

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Самым подходящим местом для размещения первой базы на Марсе являются северные районы планеты. Об этом сообщил американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск.

Он уточнил, что первым жителям планеты необходимо выбирать районы, где есть лед. Данный материал можно будет подвергать обработке, чтобы получать кислород и энергию. Также в этих широтах будет легче совершать посадку космических воздушных судов, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2019 года Илон Маск сообщил, что создание постоянной колонии на Красной планете невозможно в ближайшем будущем. Строительство города может занять несколько десятков лет, а также потребует тысячи полетов на Марс.

Позже глава компании SpaceX представил прототип космического судна, который может перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Корабль, длина которого составляет 50 метров, получил название Starship. Маск уточнил, что там поместятся 100 человек.

Ранее американский предприниматель показал фотографию космического корабля SpaceX Starship. Данное воздушное судно впервые собирают с оперением для первого полета на высоту примерно 18 километров.

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