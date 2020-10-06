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Илон Маск поддержал разработку Роскосмосом ракеты «Амур»
Фото: twitter.com/mfame_guru

Илон Маск поддержал разработку Роскосмосом ракеты «Амур»

Евгения Звощик

Технологии

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал решение Роскосмоса начать разработку ракеты с возвращаемой ступенью. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Это шаг в правильном направлении, но они (Роскосмос — прим. «ВМ») действительно должны стремиться к полной возвращаемости первой ступени к 2026 году, — заявил Маск, комментируя информацию о создании метановой ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью.

Он также пояснил, что цель должна быть в минимизации цены за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту. В ином случае, по его словам, в лучшем случае ракета займет нишевый рынок. Маск добавил, что ракета большего размера также будет иметь значение для экономической выгоды.

Ранее стало известно, что Роскосмос и ракетно-космический центр «Прогресс» подписали контракт на разработку проекта космического ракетного комплекса с многоразовой ракетой на метане «Амур». Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный.

Известно, что первый пуск многоразовой ракеты-носителя «Амур» с двигателем, работающим на метане, запланирован на 2026 год.

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РоскосмосИлон Маскракета
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