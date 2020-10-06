Илон Маск поддержал разработку Роскосмосом ракеты «Амур»

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Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал решение Роскосмоса начать разработку ракеты с возвращаемой ступенью. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

— Это шаг в правильном направлении, но они (Роскосмос — прим. «ВМ») действительно должны стремиться к полной возвращаемости первой ступени к 2026 году, — заявил Маск, комментируя информацию о создании метановой ракеты «Амур» с возвращаемой первой ступенью.

Он также пояснил, что цель должна быть в минимизации цены за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту. В ином случае, по его словам, в лучшем случае ракета займет нишевый рынок. Маск добавил, что ракета большего размера также будет иметь значение для экономической выгоды.

It’s a step in the right direction, but they should really aim for full reusability by 2026. Larger rocket would also make sense for literal economies of scale. Goal should be to minimize cost per useful ton to orbit or it will at best serve a niche market. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020

Ранее стало известно, что Роскосмос и ракетно-космический центр «Прогресс» подписали контракт на разработку проекта космического ракетного комплекса с многоразовой ракетой на метане «Амур». Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный.

Известно, что первый пуск многоразовой ракеты-носителя «Амур» с двигателем, работающим на метане, запланирован на 2026 год.

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