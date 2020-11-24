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Онлайн-марафон вакансий для москвичей пройдет в центре «Моя карьера»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Онлайн-марафон вакансий для москвичей пройдет в центре «Моя карьера»

Юлия Ямпольская

Город

В период с 30 ноября по 4 декабря столичный центр «Моя карьера» проведет марафон в онлайн-формате для тех, кто хочет найти работу до Нового года. Около 100 компаний предложат горожанам более 10 тысяч вакансий.

Как отметила директор центра Ирина Швец, найти работу в течение года бывает сложно. Для жителей столицы, которые настроены сделать это в 2020 году, специалисты отобрали самые актуальные вакансии.

— Мы активно сотрудничаем с работодателями, которые даже в сложных условиях продолжают набор специалистов. При этом вакансии подобраны для максимально широкого круга соискателей. Есть такие, которые не требуют специальной квалификации или специфического опыта работы. Но найдутся предложения и для узкопрофильных специалистов, — цитирует директора центра официальный сайт мэра Москвы.

Каждый из пяти дней марафона посвящен отдельной теме. Эксперты центра «Моя карьера» вместе с работодателями расскажут участникам о компаниях и вакансиях, а горожане не выходя из дома смогут задать вопросы об условиях работы.

Так, 30 ноября предложат вакансии для тех, кто хотел бы трудиться около дома в разных районах столицы и Московской области. Это работа в сфере продаж, услуг и розничной торговли, с документами, а также комплектовка.

В свою очередь, 1 декабря пройдет под лозунгом «Работаю, когда хочу, работаю, когда могу». Шанс устроиться получат студенты, женщины с детьми и другие соискатели, которым нужен дополнительный заработок или гибкий график.

Затем 2 декабря будет день вакансий для тех, кто хотел бы работать дома. Там будут собраны предложения с удаленной занятостью.

Следующий день, 3 декабря, будет посвящен профессиям для сильных духом и характером людей. Для участников представят вакансии в сфере обеспечения безопасности, строительства, телекоммуникаций, электро- и газоснабжения, производства.

С вакансиями «Для профессионалов» горожане смогут ознакомиться 4 декабря. Специалисты требуются в таких сферах, как юриспруденция, подбор персонала, кадровое делопроизводство, ИТ, маркетинг и реклама, дизайн и швейное дело.

Уточняется, что регистрироваться на каждый день марафона необходимо заранее. За сутки до начала мероприятия на электронную почту придет ссылка на онлайн-трансляцию.

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