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Главархив Москвы перевел более 11 миллионов документов в электронный формат
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы перевел более 11 миллионов документов в электронный формат

Юлия Ямпольская

Город

Более 11 миллионов документов столичного Главархива перевели в электронный формат. Их можно запросить в музее «Москва — с заботой об истории», а также в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Главархива.

Как отметил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко, приоритет в оцифровке отдается тем документам, которые были получены в ходе акции «Москва — с заботой об истории».

— Несмотря на то, что объем хранимых документов чрезвычайно велик, работа по их оцифровке движется быстрыми темпами, — уточнил Онопенко.

Документы в электронном виде можно запросить через портал mos.ru. К ним относятся справки о заработной плате, трудовом стаже, награждении медалями, знаками и грамотами, учебе, об установлении опеки, о пособии по безработице и другие, передает РИА Новости.

Материалы в электронном виде о событиях Великой Отечественной войны москвичи смогут увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Также в онлайн-формате можно посмотреть коллекцию личных дел 1314 Героев Советского Союза, чьи судьбы были связаны с Москвой.

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ГлавархивМосквадокументы
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