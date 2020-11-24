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Центр компетенций для детей с целиакией открыли в больнице имени Башляевой в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Центр компетенций для детей с целиакией открыли в больнице имени Башляевой в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 28 Карта всех событий

Центр компетенций для детей и подростков с целиакией открылся в столичной Клинической больнице имени Башляевой. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве отметили, что в лечебном заведении пациенты смогут находиться на динамическом наблюдении экспертов, а также получать всю необходимую медицинскую помощь, амбулаторные консультации и проходить стационарные обследования.

По словам главного врача больницы имени Башляевой, педиатра Исмаила Османова, корректная диагностика целиакии и своевременное назначение строгой диеты способствуют быстрому исчезновению симптомов.

— Если ребенку уже поставили такой диагноз, как целиакия, крайне важно регулярное наблюдение за состоянием здоровья, чтобы корректно оценить эффективность выбранной диеты и своевременно выявить возможные осложнения, среди которых нарушение темпов физического развития, формирование дефицита витаминов и микроэлементов, — уточнил врач.

Он напомнил о необходимости наблюдать за ребенком, чтобы своевременно диагностировать ассоциированные с целиакией болезни. Так, например, среди них могут быть сахарный диабет и аутоиммунные заболевания щитовидной железы.

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