Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Производство машин и оборудования в Москве выросло в 4,6 раза с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Производство машин и оборудования в Москве выросло в 4,6 раза с начала года

Юлия Ямпольская

Город

Отрасли столичного производства машин и оборудования увеличились в 4,6 раза с начала 2020 года. В целом рост производства в области обрабатывающей промышленности за девять месяцев составил 2,2 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в столице с начала года предприятия произвели 13,4 тысячи лифтов, что на 17,1 процента выше, чем за такой же период 2019 года.

— В химической отрасли увеличилось производство антисептиков, парфюмерных и косметических средств. Существенные темпы роста сохраняются в отраслях, которые связаны с товарами первой необходимости. За счет мясных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, чая на 55,6 процента увеличилось производство пищевых продуктов. На фоне повышенного спроса на 28 процентов выросло производство лекарственных средств, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Также с января по октябрь 2020 года в 3,7 раза увеличились объемы производства мыла, чистящих и полирующих средств. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, сохранить темпы роста помогла городская система мер поддержки московских компаний.

— На сегодняшний день поддержку от города получают 58 промкомплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, — уточнил Прохоров.

Статус резидента технопарка дает возможность пользоваться разными мерами поддержки. Это позволяет компаниям, например, уменьшить налоговую нагрузку до 25 процентов.

Читайте также: Столичный производитель медицинского оборудования получит льготы от города

производствопредприятия МосквыМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте