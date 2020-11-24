Производство машин и оборудования в Москве выросло в 4,6 раза с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Отрасли столичного производства машин и оборудования увеличились в 4,6 раза с начала 2020 года. В целом рост производства в области обрабатывающей промышленности за девять месяцев составил 2,2 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в столице с начала года предприятия произвели 13,4 тысячи лифтов, что на 17,1 процента выше, чем за такой же период 2019 года.

— В химической отрасли увеличилось производство антисептиков, парфюмерных и косметических средств. Существенные темпы роста сохраняются в отраслях, которые связаны с товарами первой необходимости. За счет мясных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, чая на 55,6 процента увеличилось производство пищевых продуктов. На фоне повышенного спроса на 28 процентов выросло производство лекарственных средств, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Также с января по октябрь 2020 года в 3,7 раза увеличились объемы производства мыла, чистящих и полирующих средств. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, сохранить темпы роста помогла городская система мер поддержки московских компаний.

— На сегодняшний день поддержку от города получают 58 промкомплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, — уточнил Прохоров.

Статус резидента технопарка дает возможность пользоваться разными мерами поддержки. Это позволяет компаниям, например, уменьшить налоговую нагрузку до 25 процентов.

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