Гостиничный комплекс с апартаментами появится на востоке Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Окружной проезд, 10Ас1 Карта всех событий

В столичном районе Соколиная Гора согласовано строительство гостиничного комплекса с апартаментами, встроенными помещениями и одноуровневой подземной парковкой. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

В ведомстве уточнили, что объект будет расположен по адресу Окружной проезд, дом 10б.

В комплексе, который предназначен для обслуживания и проживания гостей, запланировано 805 номеров. Среди них студии, однокомнатные и двухкомнатные апартаменты.

— На подземном этаже запроектированы комнаты для персонала и технические помещения. На первом этаже будет расположена приемно-вестибюльная группа для приема и регистрации проживающих, а также зона ожидания, кладовые и лифтовые холлы, помещение контрольно-пропускного пункта, — рассказали в Москомэкспертизе.

На всех этажах будут находиться лифты разной грузоподъемности и помещения уборочного инвентаря, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Строительство делового центра «Парк Хуамин» завершается в Москве