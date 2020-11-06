Строительство делового центра «Парк Хуамин» завершается в Москве

Китайский деловой центр «Парк Хуамин» / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Вильгельма Пика Карта всех событий

Специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку нового многофункционального комплекса «Китайский деловой центр Парк Хуамин», который располагается на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проверка завершится в конце ноября. После устранения замечаний объект будет введен в эксплуатацию, передает Интерфакс.

Деловой центр общей площадью 100 тысяч квадратных метров появится на улице Вильгельма Пика. Проект включает 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, 4-этажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание. На двух подземных уровнях расположат автостоянку на 642 машины.

В пресс-службе ведомства рассказали, что рядом с деловым комплексом появится традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры.

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