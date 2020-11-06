Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Строительство делового центра «Парк Хуамин» завершается в Москве
Китайский деловой центр «Парк Хуамин» / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Строительство делового центра «Парк Хуамин» завершается в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Вильгельма Пика Карта всех событий

Специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку нового многофункционального комплекса «Китайский деловой центр Парк Хуамин», который располагается на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проверка завершится в конце ноября. После устранения замечаний объект будет введен в эксплуатацию, передает Интерфакс.

Деловой центр общей площадью 100 тысяч квадратных метров появится на улице Вильгельма Пика. Проект включает 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, 4-этажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание. На двух подземных уровнях расположат автостоянку на 642 машины.

В пресс-службе ведомства рассказали, что рядом с деловым комплексом появится традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры.

Читайте также: Реконструкцию набережной Марка Шагала в Москве завершат в 2021 году

деловой центрМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Сохранит ли Трамп свой пост

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте