Наташа Королева рассказала, как ее имя использовали для скандала

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 70с1 Карта всех событий

Певица Наташа Королева опровергла данные Telergam-канала Mash о том, что ее музыкальный театр якобы хотят признать самостроем. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Речь идет о здании, расположенном по адресу Мосфильмовская, 70, строение 1.

— Никаких запросов от Департамента городского имущества города Москвы я не получала. Это помещение официально зарегистрировано. Это подтверждается документально. Часть помещения второго этажа используется как салон красоты, вторая половина отведена под музыкальный театр, — пояснила звезда.

Она уточнила, что подобным образом помещение на Мосфильмовской используется уже около десяти лет. Певица добавила, что ее имя «притянули для очередного скандала в Сети».

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