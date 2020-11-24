Качества успешных людей, которые может развить в себе каждый

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Успешных людей объединяют характерные черты, которые проявляются в том, как они ведут себя, что делают. При личном знакомстве с ними приходит понимание: такими становятся не сразу и не по мановению волшебной палочки. Можно ли развить в себе эти качества? Рассказывает психолог семейного центра «Коптево» Елена Васильева.

Если вы хотите стать успешным, нужно быть готовым к изменениям, упорно трудиться над собой, изучать и внедрять в свою жизнь привычки и навыки людей, признанных успешными, и при этом двигаться из ощущения счастья и радости. Только практические шаги и действия приблизят к желаемому.

Проследить закономерность

Для начала познакомьтесь с историями из жизни успешных людей. В процессе знакомства с биографиями вы обнаружите: каждому успешному человеку кто-нибудь непременно говорил о том, что он бездарность, неудачник, или в его жизни имели место неблагоприятные обстоятельства, трудные жизненные условия.

Проследите закономерность:

Успех — продолжение провалов, любая неудача приближает к успеху.

Правила успешных: действовать, несмотря на эмоции, не реагировать на внешний негатив (это не относится к конструктивной критике), прощать себя и других. Тренируйте в себе навык быть спокойным вне зависимости от обстоятельств.

Если вам сказали, что вы неудачник или что-то подобное, — помните: вы не обязаны принимать эти слова на свой счет.

И помните: критика полезна для личностного и профессионального роста.

Выявить качества

2. Просмотрите чек-лист с качествами, которые в той или иной степени свойственны успешным людям. Итак, навыки и привычки, которые отмечали успешные люди:

— принимать ответственность и проявлять самостоятельность;

— пунктуальность и организованность, умение заканчивать начатые дела;

— уверенность в себе, честность и уважение;

— в здоровом теле — здоровый дух;

— умение действовать быстро и переходить от слов к действию;

— навык «сказал — сделал», «пообещал — сделал»;

— помогать другим;

— говорить «нет» и не тратить время и силы на ненужные вам вещи;

— быть готовым признать ошибки и извиниться;

— постоянно развиваться.

Конечно, этот список можно продолжить, но важно помнить, что невозможно получить новые результаты, действуя по-старому.

Прокачать навыки успешного человека

А теперь практическое задание. Попробуем прямо сейчас трансформировать негативные утверждения в позитивные.

Выпал снег. У окна стоят двое. Один думает: «Эх, какая мерзкая погода: холод, снег с дождем. Пожалуй, и простудиться недолго, выйдешь на улицу — скользко, упадешь, ногу сломаешь...». Другой смотрит в то же самое окно и произносит: «Здорово, наконец-то выпал снег! Пойду прогуляюсь, скоро Новый год... Вперед!»

А что вы думаете, глядя в окно? Такое у вас на данный момент преобладает мышление. Если ближе к первому варианту — перефразируйте то же самое в позитивном ключе. Правила успешных: смотреть на мир оптимистично, вырабатывать навык позитивного мышления.

Наше видение себя

Определите, что для вас успешность, как вы поймете, что достигли успеха, какие эмоции будете испытывать, что ощутите? Запишите 10–15 прилагательных, характеризующих вас. Рассмотрите, какими качествами обладает ваш идеал. Представьте или найдите в интернете образ, который вам нравится, на кого хотите быть похожим.

Перечислите, какие качества, привычки, навыки вы получили от родителей, среды, где вы росли. Сравните, отметьте, где недотягиваете и есть несоответствие действительному и желаемому. Зафиксируйте, куда стремитесь. Наметьте действия по развитию себя в той сфере, которую выбрали (профессия, карьера, отношения, семья, самореализация, бизнес). Работайте над формированием новых привычек, навыков для приближения к идеалу, к образу, который вы задали.

Для этого:

1. Определите свои цели.

2. Расставьте приоритеты.

3. Установите крайние сроки.

4. Осознайте свои сильные стороны.

5. Распознайте возможности и угрозы.

6. Развивайте новые навыки.

7. Действуйте.

Правила успешных людей: дорога к успеху выстраивается ежедневными действиями, а они, в свою очередь, базируются на привычках. Просто ежедневно тренируйтесь. Спрашивайте себя: «Что я сегодня сделал для создания своего идеального образа?»

На заметку!

Для более глубокой проработки вопроса, практической тренировки и выработки качеств успешных людей запишитесь в семейный центр «Коптево» на индивидуальные занятия для родителей и детей, а также на занятия по методике ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Курс ТРИЗ учит решать жизненные задачи, находить сильные решения в сложных ситуациях, анализировать, уметь самостоятельно рассуждать, изобретать из ничего что-то, предлагать нестандартные варианты, вырабатывать творческий подход.

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