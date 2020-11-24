Конкурс на создание архитектурных решений домов по реновации стартовал в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве стартовал международный конкурс на создание концепций архитектурных решений домов по программе реновации жилья. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила директор Института Генплана столицы Татьяна Гук.

По ее словам, заявку можно подать до 24 декабря. На данный момент объявлен первый этап конкурса.

— Второй этап стартует 21 января 2021 года и закончится он 21 марта 2021 года. В рамках этого этапа участники должны будут подготовить концептуальные решения, которые должны будут отвечать всем требованиям конкурса. Итоги конкурса мы планируем подвести в конце апреля 2021 года, — уточнила Гук.

Она также добавила, что в составе жюри будут архитекторы, общественные деятели, представители органов исполнительной власти. Целью мероприятия является формирование качественной городской среды и создание привлекательного облика жилой застройки в Москве.

Для участия приглашаются эксперты в области архитектуры и объемно-пространственного проектирования, которые имеют опыт комплексного ведения проекта от стадии концепции до разработки рабочей документации и ведения авторского надзора.

На первом этапе жюри выберут команды, которых допустят ко второму этапу. Там участники займутся разработкой концепций. Победителя привлекут к разработке архитектурной концепции и авторскому сопровождению проекта. Каждой из команд, которые были отобраны по результатам первого этапа, выплатят вознаграждение в размере одного миллиона рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

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