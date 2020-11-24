Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Парламент Литвы утвердил Шимоните на пост премьер-министра страны
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Парламент Литвы утвердил Шимоните на пост премьер-министра страны

Виктория Родимкина

В мире

Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

Уточняется, что за кандидатуру Шимоните проголосовали 62 парламентария, против нее высказались 10 человек, 41 человек — воздержался.

На пост премьера Шимоните выдвинули партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», «Либеральное движение» и «Партия свободы».

Ранее сообщалось, что правительство Литвы вернуло президенту страны Гитанасу Науседе вверенные кабинету министров полномочия. Глава государства принял сложение полномочий кабмина во главе с Саулюсом Сквернялисом.

СПРАВКА «ВМ»

Ингрида Шимоните окончила экономический факультет Вильнюсского университета. Она работала в министерстве финансов страны, а также три года работала в Банке Литвы.

В прошлом году Ингрида Шимоните принимала участие в выборах президента Литовской республики.

Читайте также: Общенациональный карантин повторно объявили в Литве

Премьер-министрправительствоЛитва
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Все мнения
О проекте