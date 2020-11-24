Парламент Литвы утвердил Шимоните на пост премьер-министра страны

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 24 ноября.

Уточняется, что за кандидатуру Шимоните проголосовали 62 парламентария, против нее высказались 10 человек, 41 человек — воздержался.

На пост премьера Шимоните выдвинули партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», «Либеральное движение» и «Партия свободы».

Ранее сообщалось, что правительство Литвы вернуло президенту страны Гитанасу Науседе вверенные кабинету министров полномочия. Глава государства принял сложение полномочий кабмина во главе с Саулюсом Сквернялисом.

СПРАВКА «ВМ»

Ингрида Шимоните окончила экономический факультет Вильнюсского университета. Она работала в министерстве финансов страны, а также три года работала в Банке Литвы.

В прошлом году Ингрида Шимоните принимала участие в выборах президента Литовской республики.

Читайте также: Общенациональный карантин повторно объявили в Литве