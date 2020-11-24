Церемония вручения верительных грамот началась в Кремле

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину началась в Кремле. В мероприятии примут участие 20 вновь прибывших послов иностранных государств, в частности из КНДР, Саудовской Аравии, ЦАР и Израиля.

Владимир Путин заявил, что, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, Москва решила провести церемонию вручения верительных грамот.

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

— И я лично хотел вас поздравить с началом официально вашей работы, вашей дипломатической миссии в России, — заявил президент.

Он пожелал послам успеха, продуктивной работу по сотрудничеству с Россией, сообщает РИА Новости.

Кроме того, президент уточнил, что Россия готова делиться своим опытом по борьбе с коронавирусом, в том числе вакцинами.

Видео: Telegram-канал «Пул N3»

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