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СМИ выяснили подробности о захватившем в заложники детей мужчине в Колпине
Фото: depositphotos.com

СМИ выяснили подробности о захватившем в заложники детей мужчине в Колпине

Виктория Родимкина

Происшествия

У жителя Колпино, который захватил в заложники шестерых детей, есть серьезные проблемы с финансами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице. Полиция ведет переговоры с злоумышленником.

По данным источника агентства, мужчина переехал в Петербург с семьей два года назад из Архангельской области. При этом уточняется, что он состоял на учете в психдиспенсере. Самому маленькому из детей, взятых в заложники три года, самому старшему — 15 лет.

Представитель Колпинского района города Надежда Осипова сообщила, что семья мужчина получала помощь как малообеспеченная.

— Дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные, — сказала она.

По данным Telegram-канала «Baza», мужчину зовут Денис Бельтюков. Его два дня назад задерживала полиция, но потом отпустила. СМИ сообщили, что из дома слышны крики ребенка — он просит полицию уехать.

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Санкт-Петербургдетизаложники
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