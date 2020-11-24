СМИ выяснили подробности о захватившем в заложники детей мужчине в Колпине

Фото: depositphotos.com

У жителя Колпино, который захватил в заложники шестерых детей, есть серьезные проблемы с финансами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых детей в Колпине, в доме на Пролетарской улице. Полиция ведет переговоры с злоумышленником.

По данным источника агентства, мужчина переехал в Петербург с семьей два года назад из Архангельской области. При этом уточняется, что он состоял на учете в психдиспенсере. Самому маленькому из детей, взятых в заложники три года, самому старшему — 15 лет.

Представитель Колпинского района города Надежда Осипова сообщила, что семья мужчина получала помощь как малообеспеченная.

— Дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные, — сказала она.

По данным Telegram-канала «Baza», мужчину зовут Денис Бельтюков. Его два дня назад задерживала полиция, но потом отпустила. СМИ сообщили, что из дома слышны крики ребенка — он просит полицию уехать.

Читайте также: Появились первые подробности ситуации с захватом детей в заложники под Петербургом