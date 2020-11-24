Жилой дом на 142 квартиры построили по реновации в Кузьминках
В столичном районе Кузьминки завершилось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, объект введен в эксплуатацию в районе Кузьминки, квартал 115, корпус 18. Здание построено по индивидуальному проекту. В жилом доме будет 142 квартиры.
Первый этаж является нежилым. В вестибюле жилой части дома размещены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. Объект оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Придомовую территорию благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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