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Жилой дом на 142 квартиры построили по реновации в Кузьминках
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жилой дом на 142 квартиры построили по реновации в Кузьминках

Кирилл Николаев

Город
район Кузьминки,квартал 115Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки завершилось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, объект введен в эксплуатацию в районе Кузьминки, квартал 115, корпус 18. Здание построено по индивидуальному проекту. В жилом доме будет 142 квартиры.

Первый этаж является нежилым. В вестибюле жилой части дома размещены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. Объект оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха для взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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