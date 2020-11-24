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МЧС заявило об уменьшении числа погибших и раненных при ДТП в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

МЧС заявило об уменьшении числа погибших и раненных при ДТП в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

Количество ДТП, раненных и погибших в результате аварий на территории Подмосковья заметно уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Об этом во вторник, 24 ноября, заявили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

В МЧС отметили, что, по данным на 23 ноября 2020 года, в Подмосковье произошло 4264 ДТП. В них погибло 667 человек, еще 5057 человек получили травмы.

Как добавили в МЧС, по сравнению с 2019 годом число аварий и погибших в них значительно снизилось. Это является лучшим показателем по России, сообщает РИА Новости.

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