Ученые назвали болезнь, повышающую риск тяжелой формы COVID-19 в пять раз

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Заболевание глаз стало фактором, который увеличивает вероятность развития тяжелой формы коронавируса в пять раз. К таким выводам пришли британские ученые, результаты исследования которых были опубликованы в журнале Diabetes Research and Clinical Practice.

Уточняется, что указанным заболеванием является диабетическая ретинопатия — частое осложнение диабета, которое возникает из-за повреждения мелких кровеносных сосудов глаз. Согласно данным по 2014 году, от него страдали 54,6 процента больных с диабетом первого типа и 30 процентов людей, которым диагностировали диабет второго типа.

Ученые Королевского колледжа Лондона изучили информацию о 187 пациентах с диабетом, которых доставили в больницы с коронавирусом с 12 марта по 7 апреля 2020 года. В результате почти у 70 выявили диабетическую ретинопатию. Также это заболевание наблюдалось почти у 50 процентов инфицированных, которым потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

По словам исследователей, ретинопатия в пять раз повышает необходимость процедуры по обеспечению проходимости дыхательных путей (интубации).

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