Подмосковные многодетные семьи получат более 100 бесплатных земельных участков

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Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление 47 земельных участков для передачи многодетным семьям с тремя или более детьми. Также ведомство одобрило образование 55 новых земельных участков для последующей передачи семьям, пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс–службу министерства.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова отметила, что, несмотря на период пандемии, совместная работа с администрациями городских округов региона по подбору земельных участков продолжается. Она перечислила несколько муниципалитетов, в которых ведется работа: Егорьевск, Мытищи, Шатура, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Истра, Коломна, Дубна, Чехов, Серпухов, Кашира, Солнечногорск, Ступино.

Отмечается, что в бюджете Подмосковья на 2021 год предусмотрено сохранение всех выплат многодетным семьям.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что мэр Москвы упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей. Подача заявки теперь происходит только в электронной форме. Лично приходить в центры госуслуг «Мои документы» или отделы социальной защиты не требуется, также сокращен перечень необходимых документов.

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