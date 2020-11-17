Повышенные выплаты и развод: ответы на главные вопросы по пособиям на детей

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Власти России выделили дополнительные 61,8 миллиарда рублей на выплаты россиянам с низким доходом на детей от трех до семи лет. В стране, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, более 4,2 миллиона семей, которые имеют право на такую поддержку. «Вечерняя Москва» разобралась, кто конкретно может получить эти пособия и как это сделать.

Кто может получить новую выплату

Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет полагается малоимущим российским семьям, чьи доходы оказываются ниже одного прожиточного минимума на человека. Последний критерий имеет индивидуальный характер — в каждом регионе он разный. В целом размер выплаты составляет половину детского прожиточного минимума (в среднем около пяти с половиной тысячи рублей).

С 2021 года некоторым гражданам могут начать начислять повышенное пособие на малолетних детей. Это произойдет в том случае, если доход такой семьи не достигает прожиточного минимума даже с учетом уже предоставленной выплаты.

Особенности начисления пособия

Из-за пандемии коронавируса отделы социальной защиты, отвечающие за предоставление выплат, адаптировались к новым реалиям и теперь работают преимущественно в электронном формате. Иначе говоря, россиянам больше не нужно самим передавать разным структурам справки о доходах и алиментах. Всем этим займутся профильные ведомства. Подать заявку на получение выплаты можно на портале госуслуг, заполнив пошаговую инструкцию, либо в МФЦ или органах соцзащиты.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Другой печальный, но важный момент, влияющий на пособие, — развод. Если родители ребенка решают разорвать отношения, доход распавшейся семьи не останется прежним. В заработок будут включены только зарплата матери и алименты на детей с даты развода. Вместе с тем число членов семьи меняется соответствующим образом — минус один человек.

Объемы поддержи малоимущих семей в 2020 году

Как отмечали в кабмине, расходы на вышеуказанные пособия превысят 123 миллиарда рублей в этом году. На такие меры власти идут, понимая, что из-за кризиса, связанного с ковидом, гражданам как никогда нужна помощь государства.

— Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести, — подчеркивал Мишустин.

Напомним, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет появились в России по указу президента Владимира Путина. Их стали выплачивать с 1 июня этого года.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о выплатах на детей без подачи заявления до 1 марта 2021 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно закону, выплаты, которые семьи каждый месяц получают на первого или второго ребенка, будут автоматически продлены до 1 марта следующего года.

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