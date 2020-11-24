Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

На днях состоялся телефонный разговоров президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политики обсудили работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, дальнейшие шаги по оказанию гумпомощи местному населению, а также поговорили о ходе выполнения трехстороннего договора о прекращении войны в спорном регионе.

— Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, — указано на сайте Кремля.

Уточняется, что с Пашиняном российский лидер пообщался в понедельник, 23 ноября, тогда как с Алиевым — 24 ноября, во вторник.

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