Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дептранс: Последний из 390 трамваев «Витязь» прибыл в Москву
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дептранс: Последний из 390 трамваев «Витязь» прибыл в Москву

Кирилл Николаев

Город

Последний из 390 трамваев «Витязь» прибыл в Москву досрочно. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что «Витязи» считаются самыми современными трамваями.

Дептранс: Последний из 390 трамваев «Витязь» прибыл в МосквуФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В департаменте добавили, что Мосгортранс подписал контракт с одной организацией на поставку 74 трехсекционных и 130 низкопольных односекционных трамваев. В ближайшее время все трамваи в Москве будут тихими, быстрыми и современными.

Читайте также: Москвичи смогут прокатиться на расписанном художником троллейбусе

транспортМоскватрамвай
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте