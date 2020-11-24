Дептранс: Последний из 390 трамваев «Витязь» прибыл в Москву
Последний из 390 трамваев «Витязь» прибыл в Москву досрочно. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что «Витязи» считаются самыми современными трамваями.
В департаменте добавили, что Мосгортранс подписал контракт с одной организацией на поставку 74 трехсекционных и 130 низкопольных односекционных трамваев. В ближайшее время все трамваи в Москве будут тихими, быстрыми и современными.
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