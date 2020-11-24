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Два дома построят по программе реновации в Троицке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Два дома построят по программе реновации в Троицке

Кирилл Николаев

Город
Физиическая улица, 22Карта всех событий

В Троицке появятся два жилых дома для переселения по программе реновации. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, объекты расположатся по адресу Физическая улица, владение 22. Здания планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. В первом корпусе будет 150 квартир, а во втором — 144.

Первые этажи домов будут нежилыми. Здесь расположатся лифтовой холл, место для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также на первых этажах могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей.

Придомовую территорию благоустроят. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Также специалисты установят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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Троицкреновацияжилой дом
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