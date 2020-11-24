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Сергей Собянин назначил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назначил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дмитрия Добрянского на должность заместителя руководителя столичного департамента градостроительной политики. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра города во вторник, 24 ноября.

Согласно документу, контракт с Добрянским заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил Карину Малхасян на пост заместителя председателя Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

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