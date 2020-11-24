Сергей Собянин назначил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дмитрия Добрянского на должность заместителя руководителя столичного департамента градостроительной политики. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра города во вторник, 24 ноября.

Согласно документу, контракт с Добрянским заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил Карину Малхасян на пост заместителя председателя Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

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