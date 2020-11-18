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Сергей Собянин назначил зампреда Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве
Сергей Собянин подписал соответствующий документ / Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Сергей Собянин назначил зампреда Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве

Юлия Курганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Карину Малхасян на пост заместителя председателя Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города во вторник, 17 ноября.

— Назначить Малхасян Карину Рубеновну на должность заместителя председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, — сказано в распоряжении.

Срок служебного контракта заключили на пять лет, однако он не превышает срок полномочий мэра Москвы.

Также Сергей Собянин назначил Евгения Вишнякова на должность главы управы Гагаринского района. Согласно еще одному распоряжению мэра города, Ксения Кравцова назначена на пост главы управы Ломоносовского района.

Ранее Сергей Собянин назначил Юлию Фролову заместителем председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

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