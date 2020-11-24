Мясников объяснил, как ношение очков влияет на риск заражения коронавирусом

Фото: facebook.com/Доктор Мясников

Ношение очков не оказывает влияния на заражение коронавирусом, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем. Об этом во вторник, 24 ноября, рассказал главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

— Новый коронавирус, как и многие респираторные инфекции, передаются практически исключительно воздушно-капельным путем. Есть, конечно, путь заражения через конъюнктиву и рот. И понятно, что человек в очках трогает глаза на порядок реже, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что не стоит носить очки только ради того, чтобы снизить риск заражения, поскольку такое поведение уже будет «идиотизмом».

По словам Мясникова, для профилактики важно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, а также избегать мест большого скопления людей, передает агентство городских новостей «Москва».

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