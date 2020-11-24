Врач назвал одно из самых популярных заблуждений при лечении коронавируса
Микробиолог, профессор Роман Козлов заявил, что одно из самых распространенных заблуждений при лечении коронавируса – использовать антибиотики.
— Антибиотики не помогают при лечении коронавирусных инфекций и любых других болезнях, вызываемых вирусом. Это одно из самых больших заблуждений. Антибиотики для лечения коронавируса использоваться не должны, — заявил Козлов.
По словам медика, антибиотики назначают только при бактериальных осложнениях.
— Это страх перед новой инфекцией с одной стороны. С другой – доступность антибиотиков. Первые семь дней течения любого вирусного заболевания антибиотики не нужны, — объяснил врач.
Видео опубликовано на YouTube.
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