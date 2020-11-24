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«Настоящая художница»: Дептранс представил рисунки девушки-машинистки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Настоящая художница»: Дептранс представил рисунки девушки-машинистки

Кирилл Николаев

Транспорт

В ближайшее время в московском транспорте выйдет первое поколение девушек-машинистов. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Одна из девушек-машинисток Софья Дорофеева талантливо умеет не только управлять поездом. Она рисует прекрасные иллюстрации.

«Настоящая художница»: Дептранс представил рисунки девушки-машинисткиФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Софья — настоящая художница, а ее иллюстрации — целые истории о любви к железным дорогам, своему делу и том, как иногда непросто быть молодым специалистом, — говорится в сообщении.

«Настоящая художница»: Дептранс представил рисунки девушки-машинисткиФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее стало известно, что жители столицы смогут прокатиться на расписанном художником троллейбусе.

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транспортмашинисты поездовМосква
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