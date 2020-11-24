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«Орали просто так»: Боня пожаловалась на задержание в парижском аэропорту
Фото: instagram.com/victoriabonya

«Орали просто так»: Боня пожаловалась на задержание в парижском аэропорту

Юлия Захарова

Звезды

Ведущая и модель Виктория Боня рассказала, как ее задержали в парижском аэропорту. Эмоциями она поделилась на личной странице в Instagram.

Девушка призналась, что ее возмутило отношение правоохранителей. По ее словам, они повышали на нее голос без причины.

— Я в самолете, лечу отдыхать, потому что мой день рождения в пятницу. Я считаю, что заслужила. Сегодня меня арестовали, в полицию отвезли, в отделение в парижском аэропорту. Полицейский на меня так орал ни за что, ни про что, просто так, — отметила Боня.

Как добавила звезда в комментарии к видео, причиной задержания стало то, что она пила воду, сняв маску. Еще в одном коротком ролике, который Боня сняла тайком, слышно, как полицейский довольно громко разговаривает с ней.

Несмотря на происшествие, девушке в результате все же удалось попасть в самолет.

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аэропортВиктория БоняПариж
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