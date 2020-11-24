Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер профилактики COVID-19 в столичном хостеле

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в хостеле, расположенном на Сретенском бульваре. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

По его словам, в хостеле при входе отсутствовали антисептики. Кроме того, в помещениях не проводилась дезинфекция контактных поверхностей. Также отсутствовало оборудование для обеззараживание воздуха. В результате был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ядыкин отметил, что хостелу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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