Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Попова заявила, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года
Фото: photo.roscongress.org / Андрей Любимов

Попова заявила, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года

Ростислав Зубков

Здоровье

Заниматься профилактикой коронавируса нужно будет минимум до весны 2021 года. Такое мнение глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила в ходе пресс-конференции во вторник, 24 ноября.

По словам главного санитарного врача России, меры профилактики ковида придется соблюдать по меньшей мере до этого срока. Таковы условия «новой нормальности», отмечает Попова.

— Скорее всего, мы будем беречься так до теплой весны, — цитирует РИА Новости руководителя надзорного ведомства.

Она также предположила, что в оставшееся время этого года вряд ли удастся отправиться в дальнее зарубежье на отдых или в иных целях. Если же такая возможность все-таки выдастся, не исключено, что туриста могут поместить на двухнедельный карантин по прибытии в другую страну, предупреждает Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала регионы с наиболее высокими показателями по заболеваемости COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова отметила сезонный характер COVID-19

Анна Поповакоронавирусвесна
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Все мнения
О проекте