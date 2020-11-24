Попова заявила, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года

Фото: photo.roscongress.org / Андрей Любимов

Заниматься профилактикой коронавируса нужно будет минимум до весны 2021 года. Такое мнение глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила в ходе пресс-конференции во вторник, 24 ноября.

По словам главного санитарного врача России, меры профилактики ковида придется соблюдать по меньшей мере до этого срока. Таковы условия «новой нормальности», отмечает Попова.

— Скорее всего, мы будем беречься так до теплой весны, — цитирует РИА Новости руководителя надзорного ведомства.

Она также предположила, что в оставшееся время этого года вряд ли удастся отправиться в дальнее зарубежье на отдых или в иных целях. Если же такая возможность все-таки выдастся, не исключено, что туриста могут поместить на двухнедельный карантин по прибытии в другую страну, предупреждает Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала регионы с наиболее высокими показателями по заболеваемости COVID-19.

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