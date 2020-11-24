Попова отметила сезонный характер COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус обретает сезонный характер и встает в линейку других сезонных вирусов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 24 ноября.

По ее словам, COVID-19, скорее всего, будет приходить каждый год, он будет активным в холодное время года. Однако, как заявила глава Роспотребнадзора, нельзя говорить, что инфекция уйдет до весны, но, вероятно, она будет ослабевать, передает РИА Новости.

— Он (COVID-19 — прим. «ВМ») будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года, — отметила Анна Попова.

Кроме того, она сообщила, что некоторые моменты стабилизации ситуации с коронавирусом в России уже заметны, однако мер профилактики ослаблять нельзя.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая, в стране распространен европейский вариант вируса.

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