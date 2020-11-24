Попова заявила, что в России распространен европейский вариант коронавируса

Фото: photo.roscongress.org/Анна Горбань

В России не циркулирует коронавирус из Китая, в стране распространен европейский вариант вируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 24 ноября.

Она отметила, что Россия вполне благополучно преодолела первую волну пандемии COVID-19. Анна Попова уточнила, что в стране быстро были разработаны тест-системы, приняты меры реагирования, чтобы не допустить возбудитель из Китая, передает РИА Новости.

— И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса, — заявила глава Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется.

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